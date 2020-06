Ludovic Orban, replica pentru Ciolacu: Este un comportament inacceptabil. Toate datele despre coronavirus sunt reale (VIDEO)

Ludovic Orban respinge acuzaţiile liderului PSD referitoare la o manipulare a datelor statistice despre cazurile de infectare cu coronavirus. Premierul acuză PSD că vrea să facă rău oamenilor pentru un câştig electoral.

"Sub nicio forma. Nu guvernul da publicitatii datele. Tot procesul de diagnosticare este coordonat de Ministerul Sanatatii si INSP, in centre care sunt in spitale, inclusiv ale autoritatilor locale. Toate datele privitoare la pacienti sunt comunicate public si nu pot fi in niciun fel modificate. Toate datele care sunt date publicitatii sunt reale, reprezinta adevaruri. Din pacate, in ultimele zile constatam o crestere, inclusiv din cauza unor campanii din spatiul public ca virusul e o inventie, ca nu e periculos. Parca vor sa le faca rau oamenilor numai ca sa castige ei puncte elctorale. Este un comportament inacceptabil, pe care il condamn. Oricine instiga la nerespctarea masurilor nu face altceva decat sa puna in pericol sanatatea romanilor", a declarat Orban, la B1 TV.