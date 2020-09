Ludovic Orban respinge un acord cu FMI: De unde ați auzit o asemenea nazdravanie?

Premierul Ludovic Orban a dezminţit, vineri, informaţiile privind existenţa unor discuţii cu Fondul Monetar Internaţional pentru încheierea unui acord de împrumut.

"De unde ați auzit o asemenea năzdrăvănie? Există două tipuri de acord cu FMI. E un acord cu FMI care este în limita unei sume de două miliarde, în care FMI-ul acordă credit pentru (...) finanţarea deficitului. Şi e tipul ăla de credit pe care îl ştie toată lumea, care presupune restructurare, care presupune o serie de reduceri de cheltuieli. Noi nu am avut în discuţie, până în momentul de faţă, posibilitatea de a realiza un acord cu FMI", a declarat Orban la Drobeta Turnu-Severin, răspunzând unei întrebări.

El a dat asigurări că va fi păstrat în continuare un echilibru între venituri şi cheltuieli, pentru a se evita orice derapaje.

"Noi am dus o politică extrem de raţională, extrem de prudentă, am fost într-o permanentă comunicare cu mediul financiar internaţional, cu agenţiile de rating, aţi văzut că România nu a fost retrogradată, deşi am avut deficit de 4,6 provocat de guvernările anterioare. În general a existat încredere în capacitatea noastră de a menţine echilibrele economice”, a indicat premierul.