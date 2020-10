Ludovic Orban: ”Restaurantele se pot inchide”

Numărul ridicat de cazuri de infectare cu noul coronavirus determină autoritățile să ia noi decizii cu privire la restaurante. Premierul Ludovic Orban susține că restaurantele se pot închide în localitățile cu multe cazuri de COVID-19. Întrebat dacă există posibilitatea ca restaurantele să se închidă din nou, Orban a răspuns că în localitățile în care va fi depășită […] The post Ludovic Orban: ”Restaurantele se pot închide” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.