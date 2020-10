Ludovic Orban s-a dezlanțuit din nou: 'CCR calca in picioare Constituția, calca in picioare democrația. E de noaptea minții' / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară, la B1TV, că CCR „calcă în picioare Constituția, calcă în picioare democrația”, după decizia privind legea alegerilor parlamentare.

„E de noaptea mintii. Nu are logica. Eu n-am mai intalnit asa ceva. CCR a legiferat, numai ca n-a zis 'Nu aveti voie sa faceti alegerile pe 6 decembrie'. (...) Eu n-am crezut niciodata sa se ajunga intr-un asemenea punct in care paznicul principal al Constitutiei, care este CCR, sa calce in picioare Constitutia, sa calce in picioare democratia in Romania, lasandu-i pe unii fara legitimitate sa taie si sa spanzure in Romania”, a spus Orban.