Ludovic Orban s-a dezlanțuit la adresa clasei politice: 'Au promis marea cu sarea si cand au ajuns la putere au oferit romanilor praful de pe toba'

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a lansat duminică un atac virulent la adresa clasei politice româneşti, susţinând că „marea majoritate a politicienilor au promis marea cu sarea şi când au ajuns la putere au oferit românilor praful de pe tobă, iar marea majoritate a politicienilor s-au afirmat printr-un discurs public mincinos, plin de promisiuni goale, fără niciun pic de onestitate faţă de români„ iar astfel s-a ajuns să fie votaţi politicieniii care promit mai mult, dar fără acoperire.

„Preşedintele României şi-a exercitat primul mandat în condiţiile celui mai puternic PSD care a existat în ultimii 30 de ani şi ale celui mai puternic PSD aflat vreodată la putere, şi care a avut poate cel mai nociv şi poate cel mai dăunător pentru România program, de cele mai multe ori program ascuns, nu program care a fost transmis către oameni. Iată că aproape de finalul ultimului mandat, preşedintele României poate să spună clar: `am oprit asaltul, am oprit PSD, am reuşit să zăgăzuim toate agresiunile comise împotriva democraţiei, împotriva drepturilor şi libertăţilor individuale împotriva parcursului euro-atlantic al României`” a spus preşedintele PNL, Ludovic Orban, duminică, la evenimentul de prezentare a programului lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat la Cotroceni.

Liderul PNL acuză „modul în care a fost condusă România”, dar şi „modul în care s-a făcut politică” în România.

„Marea majoritate a politicienilor au promis marea cu sarea şi când au ajuns la putere au oferit românilor praful de pe tobă. Marea majoritate a politicienilor s-au afirmat printr-un discurs public mincinos, plin de promisiuni goale, fără niciun pic de onestitate faţă de români şi fără să dea cu adevărat fundament real pentru orice promisiune, sau pentru orice obiectiv pe care şi l-au stabilit. Astfel am ajuns să fie crezuţi oameni că pot să dubleze peste noapte salarii, pensii, aşa am, ajuns să alegem oamenii care la fiecare alegeri vin şi promit mai mulţi kilometri de autostradă decât la alegerile anterioare, şi în mod evident, fac mult mai puţini decât au promis, aşa am ajuns să alegem oameni politici care în spatele vorbelor şi a demagogiei politice lansate în spaţiul public nu ascund nicio competenţă, niciun plan, nicio viziune şi nicio calitate umană„ spune Orban.

Preşedintele liberal spune că primul şi cel mai important lucru este refacerea credibilităţii, autorităţii şi capacităţii administrative a instituţiilor publice.

„Fără ministere, fără instituţii care să fie conduse în mod înţelept, inteligent, cu viziune (...) fără să refacem această capacitate administrativă a instituţiilor statului, ne va fi foarte greu să ne atingem obiectivele. De ce nu avem infrastructură? Pentru că nu am avut capacitatea de a administra proiectele majore de infrastructură” spune Orban.

Premierul desemnat acuză modul în care au fost gestionate sistemul de educaţie, cel de sănătate, „lipsa de viziune” în domenii precum agricultura, lipsa de promovare a României ca destinaţie turistică, investiţiile în infrastructură din ultimii 25 de ani, care în loc să de facă în zona de conectare au început cu drumurile comunale, dar şi politica din domeniul energetic, care nu se bazează pe resursele de gaze şi prin „alungarea” investitorilor di domeniu de lipsa de predictibilitate şi „legi aberante”.

Orban susţine că „orice guvern care va veni„ trebuie să pună în practică proiectul ”România educată” promovat de preşedintele Klaus Iohannis, el criticând lipsa de investiţie în şcoli şi în cadrele didactice.

„Atâta timp cât va fi încurajată doar capacitatea de memorare şi reproducere şi conformarea la autoritatea profesorului (...) cât timp nu se va genera în copiii noştri un spirit de aventură, un spirit antreprenorial, de a merge pe căi nebătute, va fi foarte greu„, a spus liderul liberal.

Preşedintele PNL anunţă că preşedintele Iohannis are pregătit un proiect de ţară.