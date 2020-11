Ludovic Orban: Salariul minim pe economie va crește gradual pana la nivelul salariului minim in constructii

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că va exista o creştere graduală a salariului minim pe economie până va ajunge la salariul minim în construcţii.

AGERPRES: În acest program de guvernare se vorbeşte despre faptul că nu vor fi majorate sau introduse noi impozite şi taxe, dar că în etapa actuală principalul efort va fi făcut pentru îmbunătăţirea colectării veniturilor, prin "eliminarea distorsiunilor şi lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale". Aceasta este una dintre prevederi. Sunt vizate veniturile IT-iştilor şi ale lucrătorilor din construcţii?

Ludovic Orban: În ceea ce priveşte lucrătorii din construcţii, am şi anunţat public ce vom face. Acolo, salariul minim este stabilit la un nivel mai mare decât salariul minim pe economie. Acolo va exista o creştere graduală a salariului minim pe economie până va ajunge la salariul minim în construcţii. Va exista o perioadă de graţie în care acest domeniu, construcţii, va mai beneficia de o facilitate, să-i spunem, salariu minim mai mare decât salariul minim pe tot restul economiei. În ceea ce priveşte impozitarea salariilor din IT, nu le afectăm, cum nu le-am afectat în acest an. Sigur că, pe măsură ce lucrurile vor evolua, doar prin dialog, doar prin consultare, vom încerca gradual să găsim soluţii, astfel încât să asigurăm o echitate fiscală, pentru că este important acest lucru.