Liderul PNL, Ludovic Orban, nu va fi rejudecat în procesul în care a fost achitat definitiv de un complet nelegal constituit pentru că procurorii DNA nu au formulat contestație în anulare. Deși a fost achitat de un complet nelegal al ÎCCJ, format din cinci judecători, Orban nu va fi rejudecat, pentru că procurorii DNA nu The post Ludovic Orban, salvat de la rejudecare de procurorii DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.