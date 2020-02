Ludovic Orban schimba regula pentru alocații și vrea sa nu mai dea bani, ci vouchere: 'Ca sa ai o garantie ca banii se duc in interesul copilului'

Ludovic Orban a afirmat, marți, că nu există niciun proiect de lege sau că PNL e pregătit să transforme alocațiile copiilor în vouchere, ci este doar o variantă care ar putea fi luată în considerare, pentru a garanta că banii sunt cheltuiți în interesul copiilor.

„Știți foarte bine că ieri (luni - n.r.) chiar am rugat jurnaliștii prezenți că PNL are pregătit un proiect sau că e pregătit să facă ceva. Am evocat posibilitate impozitării pe venit diferențiat sau posibilitatea, ca să ai o garanție că banii se duc în interesul copilului, de existență a unor vouchere. Nu am spus că am, nu am spus că avem un proiect de lege. Nici nu avem în programul de guvernare așa ceva. Din păcate, sunt unii care au făcut știri false din ceea ce am spus eu”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a declarat, luni, că nu a fost luată o decizie de către liberali cu privire la alocațiile pentru copii, însă a fost analizată varianta ca acestea să fie acordate sub forma unor vouchere, care să fie utilizate numai în interesul copiilor. Liderul PNL a adăugat că și în alte țări există un astfel de model.

Ludovic Orban a participat, marți seara, la un eveniment organizat de Asociația Comunelor din România (ACoR).

