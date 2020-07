Ludovic Orban se amuza pe seama PSD: Cazanciuc iși critica colegii de la Camera Deputaților

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică seară, că legea privind carantina şi izolarea, aflată în dezbatere în Senat, este varianta adoptată de Camera Deputaţilor, unde a fost modificată de majoritatea PSD-Pro România-ALDE. ”Practic, Cazanciuc critică colegii lui din partid”, a afirmat Orban, precizând că proiectul de lege iniţiat de guvern nu este perfect, dar legea este indispensabilă.

”L-am văzut astăzi pe domnul Cazanciuc care a criticat legea (privind carantina şi izolarea – n.r). Legea care este în dezbatere în Senat este legea care a fost dezbătută în Camera Deputaţilor. În Camera Deputaţilor şi- a pus amprenta majoritatea din Camera Deputaţilor, majoritatea PSD -Pro România –ALDE. Practic, Cazanciuc critică colegii lui din partid care au votat legea în forma în care a ieşit din Camera Deputaţilor”, a declarat, duminică seară, la B1 TV, premierul Ludovic Orban, informează News.ro.

Acesta a precizat că legea este indispensabilă.

”Nu am pretenţia că proiectul de lege iniţiat de guvern este perfect, dar acest proiect de lege este indispensabil. Uitaţi-vă ce se întâmplă, alte ţări iau decizia de a introduce în carantină ,în izolare cetăţenii români care se duc în ţările respective. Asta este cea mai bună dovadă că măsura izolării, măsura carantinei, măsura tratării în spitale sau sub supraveghere medicală sunt măsuri care există în toate ţările europene. Cramponare asta de un discurs fără sens care nu are absolut niciun fel de logică până la urmă face rău României, face rău societăţii în ansamblul său”, a mai declarat premierul.

Potrivit acestuia, este evident că avm de-a face cu un virus şi este nevoie de măsuri pentru a evita răspândirea lui.

”Sincer, nu pot să înţeleg aceste poziţii când este de domeniul evidenţei pentru orice om cu bun simţ care are o minimă dorinţa de a se informa că avem de a face cu virus, avem de-a face cu un virus periculos care a provocat milioane de îmbolnăviri şi care a provocat aproape 600.000 de decese la nivel mondial. Deci, să negi existenţa virusului, bagatelizezi acest pericol, inclusiv ce se întâmplă la noi, am arătat foarte clar că acest virus este periculos, sigur că la marea majoritate nu sunt simptome grave. Trebuie să se îmbolnăvească cineva din familie ca un om să înţeleagă pericolul sau, Doamne-fereşte, să moară cineva din familie ca să se trezească oamenii să înţeleagă oamenii pericolul? Pericolul există şi e un pericol mare care pândeşte pe oricine nu respectă regulile”, a mai declarat Orban.

Preşedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a scăpat situaţia de sub control.

El a apreciat că proiectul de lege privind carantina şi izolarea elaborat de Guvern este un ”dezastru”, unul dintre argumentele sale find acela că nu există nicio dovadă că un om nu poate fi luat de pe stradă pentru un simplu strănut.

Cazanciuc a anunţat că senatorii au cerut Guvernului ca până luni să ofere o fundamentare din practica europeană, cum se întâmplă în Germania, în Austria, în Spania, în Italia în legătură cu internarea obligatorie şi cu detaşarea obligatorie a medicilor. Cazanciuc a reclamat că proiectul de legen u are nici avizul Ministerului Justiţiei, nici pe cel al CSM, acestea fiind solicitate de Senat.