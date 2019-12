Ludovic Orban, semnal major pentru partide: alegerea primarilor in doua tururi trebuie tranșata in Parlament

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara, la B1TV, ca a fost „onest” cu liderii grupurilor parlamentare si le-a spus ca trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin trebuie sa se faca prin Parlament.

„Avem majoritate in Camera Deputatilor. Sunt 3 proiecte, ale USR, PMP si PNL. Proiectul PMP e in cea mai buna pozite. Trebuie sa pregatim cat mai bine plenul, sa introducem pe ordinea de zi. Am facut evaluarea, este o majoritate in Camera Deputatilor care poate sa adopte. Aici am fost onest, sunt anumite teme, justitia, nu putem da OUG, exista de asemenea sistemul electoral unde e nevoie de drepturi, nu e necesar. Singura problema e sa ne convingem parlamentarii si ne fructificam majoritatea certa care exista. E sustinut de PNL, USR, PMP, ALDE, de Ponta, avem sprijin si din partea grupului minoritatilor. Avem majoritate, singura conditie e sa ne mobilizam oamenii”, a zis Orban.

Planul B al PNL daca nu se trece la alegeri in doua tururi pentru primari este aici.

Citește și: Fierbere mare la Interne: mesaj pe WhatsApp, trimis de Dumitru Coarnă, îndeamnă polițiștii să se pensioneze urgent .