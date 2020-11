Ludovic Orban SFIDEAZA logica: copiii merg la afterschool fara sa se INFECTEZE pentru ca nu e OBLIGATORIE prezența

Premierul Ludovic Orban explică, din nou, de ce școlile de stat au fost închise, dar afterschool-urile au rămas deschise.

"Pe primul loc este sănătatea copiilor noștri. Sunt date. Nu arată că prezența la școală crește riscul de infectare, ci e vorbă de celalte împrejurări în care copiii nu sunt la școală sau sub supravegherea părinților. E vorba și de modul în care se face transportul elevilor. Consiliile județene nu au cerut respectarea normelor. Noi am considerat că o perioadă de timp e bine să se suspende cursurile, să se predea online. În cazul after school-urilor, la școală trebuie să te duci, acolo nu te obligă nimeni. În afterschool-uri nu a existat un număr semnficativ de infectări", a declarat Orban.