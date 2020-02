Ludovic Orban SOMEAZA UDMR sa se descurce singur daca vrea modificarea OUG pe alegerile locale: Pentru noi, e cea mai buna forma

Premierul demis, Ludovic Orban, anunță că PNL nu va susține în Parlament modificarea OUG privind alegerile locale, adoptată în ultima ședință de guvern. Asta după ce UDMR a amenințat cu sesizare la CCR dacă OUG ajunge în Monitorul Oficial.

"Se știe foarte bine că procedura de convocare a alegerilor anticipate prevede că pentru ca peședintele să poată convoca anticipate și să dizolve Parlamentul este căderea a două propuneri de guverne.

Ceea ce noi avem în vedere este să asigurăm procedera care să asigure preșdintelui cadrul legal să dizolve acest Parlament vetust și să organizeze alegeri care să ofere cetățenilor români posibilitatea de a ieși la vot. Noi nu putem schimba conținutul OUG privind alegerile locale. Ea a fost adoptată în forma în care a fost adoptată. Există varianta demarării unor dezbaterii în Parlament în procedură de uregnță pe ordonanță. Din punctul nostru de vedere, noi am cosniderat cea mai bună formă privitoate la legea alegerilor parlamentare este cea pe care am adoptat o sub formă de OUG. Se poate face o majoritate în Parlament și fără PNL", a declarat Ludovic Orban.