Ludovic Orban spune ca are, pe langa voturile de la moțiunea de cenzura, 238, inca 10 pentru investirea ca premier

Premierul desemnat Ludovic Orban spune că este "optimist" că guvernul pe care îl va propune va trece de votul Parlamentului, el insistând că PNL doreşte un guvern compus de maximum 16 ministere.

Ludovic Orban a afirmat, marţi după-amiază, după anunţul preşedintelui privind desemnarea sa ca premier, că va angaja discuţii cu toate formaţiunile politice care au contribuit la votarea moţiunii de cenzură.

"Eu sunt optimist, deja faţă de moţiunea de cenzură am câştigat zece voturi", a afirmat Ludovic Orban.

Acesta a spus că noul guvern va fi compus din "mult mai puţine ministere decât au fost până acum".

"Noi plecăm la negocieri cu numărul de ministere pe care l-am anunţat, vom vedea în cursul negocierilor - pentru că e posibil să se discute şi structura guvernului în discuţiile care vor avea loc în viitorul apropiat, vom ajunge la forma finală. Ne dorim un guvern de 15, maximum 16 ministere şi cred că aşa va fi”, a precizat premierul desemnat.

Acesta a spus că "are încredere" că opoziţia va asigura cvorumul necesar învestirii unui nou guvern.

"Eu am încredere că partenerii care au contribuit alături de noi la căderea guvernului vor fi deschişi şi că vor înţelege necesitatea pe care o are România în momentul de faţă de a avea un guvern legitim stabil, care să rezolve marile probleme cu care e confrutăm azi, pentru că orice întârziere în învestirea guvernului, indiferent prin ce mijloace se produce, nu face altceva decât să perpetueze la putere PSD, să o menţină la Palatul Victoria pe Vasilica Viorica Dănculă şi sunt convins că astăzi sunt şi mai mulţi cei care îşi doresc să nu mai stea nicio zi în plus acest guvern”, a arătat preşedintele PNL.

Acesta a acuzat că reprezentanţii PSD "se ţin de prostii prin toate ministerele” încercând să "forţeze” funcţionari să ia decizii "contrare legii”, să îşi "planteze” în funcţii "clientela politică” sau să angajeze cheltuieli bugetare pentru care nu există resurse financiare.

Premierul desemnat a afirmat că PNL are foarte mulţi oameni care pot asigura funcţiile de conducere în Guvern, care "sunt pregătiţi să servească interesul public”, însă a refuzat să precizeze cine ar urma să fie propus pentru ocuparea celor mai importante portofolii din executiv.

"Nu pot să vă prezint înainte de debutul acestor negocieri politice nume de candidaţi, pentru că în aceste negocieri pe care le vom purta cu toate formaţiunile politice participante la efortul de susţinere a moţiunii de cenzură şi alături de care am dat jos guvernul PSD nu putem şti care sunt condţiile, ce formaţiuni politice îşi doresc să intre la guvernare, ce elemente îşi doresc să introducă în programul de guvernare pentru susţinerea guvernului”, a explicat Orban.

Acesta a adăugat că PNL susţine proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Întrebat dacă este dispus să negocieze în contextul în care există informaţia că, în acest moment, Victor Ponta ar cere şefia Camerei Deputaţilor, pentru a susţine guvernul, Orban a replicat: "Nu pot să vă dau un răspuns pentru o presupunere. Vom vedea, în cadrul discuţiilor pe care le vom purta în perioada următoare, care sunt punctele de vedere, opiniile posibililor parteneri şi în funcţie de asta vom lua deciziile care se impun".

De asemenea, referitor la regulile pe care reprezentanţii USR le doresc respectate şi pe care le-au prezentat public, Orban a spus: "Aş fi fost mult mai fericit dacă ni le-ar fi prezentat mai întâi nouă".

El a adăugat că PNL a înaintat în dezbaterea Parlamentului un proiect de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale.

"De asemenea, în ceea ce priveşte referendumul de transpunere în Constituţie a modificărilor necesare în urma referendumului, ele sunt înaintate spre Parlament şi le readuc aminte colegilor noştri din opoziţie, că în proiectul pe care l-am semnat împreună, Partidul Naţional Liberal împreună cu USR, este inclusă în propunerea legislativă de modificare a Constituţiei şi modificarea constituţională care este solicitată de cei peste un milion de semnatari, şi anume, iniţiativa de a interzice exercitarea funcţiilor publice de către persoane care sunt condamnate definitiv", a afirmat el.

Referitor la momentul votului în Parlament, el a precizat că va fi respectat termenul constituţional.

"Vom negocia foarte serios, cu deschidere şi cu seriozitate, desigur, nu trecând peste ceea ce considerăm noi că este interesul fundamental al României şi mai ales peste măsurile pe care le considerăm absolut necesare a fi luate în perioada următoare. Practic, cel târziu în data de 24, după cum arată calendarul, vom prezenta Parlamentului lista Guvernului şi programul de guvernare", a declarat Orban.

El a subliniat că PNL are un program de guvernare, "nu pe perioada acestui Guvern de tranziţie, a cărui durată nu se ştie cât va fi", ci pe patru ani.

"Sigur că acum trebuie să adaptăm ceea ce se poate realiza în termenul de maxim un an şi aceste elemente le vom avea în discuţiile pe care le vom purta. (...) Cu siguranţă, va fi necesar un dialog permanent, va fi necesară o negociere permanentă cu toate formaţiunile politice şi, cu siguranţă, vor avea şanse să treacă prin Parlament acele proiecte de lege care vor întruni susţinerea formaţiunilor politice care pot să confere o majoritate în Parlament", a spus Orban.

El a mai spus că "punerea de condiţii, să fie adoptate proiecte legislative, înainte de învestire, este evident că nu reprezintă solicitări legitime pentru că nu depinde de partidul Naţional Liberal, chiar şi de celelalte formaţiuni politice, când este adoptat un program".

"Eu mă duc cu încredere şi deschidere la discuţiile pe care le vom avea cu partenerii noştri şi am convingerea că vom găsi punctele comune, astfel încât să obţinem susţinerea lor pentru învestirea Guvernului. De altfel, repet, pentru că este foarte important, dacă nu este învestit Guvernul cu care ne vom prezenta în faţa Parlamentului, la putere rămâne PSD şi în fiecare zi, PSD-ul complet nereformat, disperat, capabil de orice fel de rele, foloseşte fiecare zi în toate instituţiile publice pe care le conduce, împotriva interesului public şi pentru a mai plasa nişte bombe în aceste instituţii publice, care să explodeze în faţa viitorului Guvern", a susţinut Orban.

