Ludovic Orban spune ca cei de peste 65 de ani vor avea voie sa iasa din casa. Vela va anunta cand

Premierul Ludovic Orban a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca persoanele de peste 65 de ani nu vor fi inchise total in case, asa cum s-a inteles din anuntul presedintelui Klaus Iohannis, ci va fi anuntat un interval orar in care varstnicii vor putea iesi din casa, in siguranta.