Ludovic Orban spune ca Nicușor Dan a explodat in sondaje

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, că în sondajele din prezent, Nicuşor Dan, candidatul PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, are cu minim 4% mai mult decât Gabriela Firea în preferinţele cetăţenilor, iar Adrian Moraru, candidat la Sectorul 3, a înregistrat un salt de 25% faţă de debutul campaniei.

"În sondajul de dinainte de campanie, Firea avea în faţa lui Nicuşor Dan procente bune, aproape 10%, şi astăzi Nicuşor Dan este peste Firea cu minim patru procente, în funcţie de prezenţa la vot. Despre opţiunile pentru candidaţii la Primăria Sectorului 3 vă spun doar atât: Adrian Moraru a înregistrat un salt de peste 25% şi îi suflă în ceafă lui Robert Negoiţă. Eu vă garantez că se poate. Încrederea de care se bucură USR PLUS şi Partidul Naţional Liberal în sectorul 3 este de peste 50%, iar intenţia de vot efectivă pentru cele două formaţiuni politice de dreapta care şi-au dat mâna şi s-au unit pentru a salva sectorul 3 şi pentru a da o perspectivă de dezvoltare a sectorului 3 este de aproape 50%. Mai mult, 75% dintre nehotărâţi, dacă îi convingem să vină la vot, sunt înclinaţi să voteze cu Nicuşor Dan şi cu Adrian Moraru, pentru că este cea mai serioasă soluţie. (...) Trebuie să periem sectorul, să mergem din casă în casă, să fim prezenţi în toate spaţiile publice, să ajungem să interacţionăm cu oamenii şi să le spunem lucruri de bun simţ şi anume este nevoie de o schimbare profundă în bine în Bucureşti şi în sectorul 3", a declarat Orban.

"Este vital" pentru Sectorul 3 ca Robert Negoiţă să nu mai fie primar, a mai spus liderul PNL, el susţinând că "s-a făcut câte ceva" în acest sector, în mandatul acestuia, însă cu preţul unor datorii mari, de peste 400 milioane lei, care au fost făcute pentru supraetajări de borduri" sau pentru "sute mii de tone de pământ cărate aiurea".

"De când am venit în Bucureşti, mi-am petrecut cea mai mare parte în Sectorul 3, am locuit în sectorul 3 şi am simţit administraţia Sectorului 3 în diferitele perioade. Încep prin a vă dezamăgi şi spun că s-a făcut câte ceva şi pe vremea lui Robert Negoiţă, dar cu ce preţ? Datorii de peste 400 de milioane de euro. Până în 2036, cetăţenii sectorului (...), un sfert din taxele şi impozitele pe care le plătesc se duc pe datoriile făcute de administraţia Negoiţă pentru supraetajări de borduri, pentru sute de mii de tone de pământ cărate aiurea pentru a ridica nivelul pământului, ca şi cum nu exista pământ înainte, pentru o mulţime de lefuri care sunt date în societăţile pe care l-a înfiinţat la care Dumnezeu ştie cine lucrează şi dacă lucrează şi în societăţi şi în servicii publice, pentru reabilitări termice de blocuri pentru care avea la dispoziţie bani europeni", a spus Orban, la evenimentul de lansare a programului politic al candidatului la primăria Sector 3, Adrian Moraru, susţinut de PNL şi Alianţa USR-PLUS.

"Este vital pentru Sectorul 3 ca Robert Negoiţă să nu mai fie primar şi ca echipa PNL şi USR PLUS, care are ca şi candidat un om extrem de onorabil, un om de o corectitudine din comun, un om cu o putere de muncă cum rar am văzut la cineva, un om care are idei, soluţii, care învaţă permanent (...), să câştige", a mai spus Orban.

La evenimentul care a avut loc la Stadionul Olimpia au mai participat: Nicuşor Dan, candidatul dreptei la Primăria Capitalei, Adrian Moraru, candidatul dreptei la Primăria sector 3, Violeta Alexandru - preşedintele PNL Bucureşti, Antonel Tănase, liderul filialei PNL Sector 3, Bogdan Stroe, preşedintele USR Sector 3 şi Lucian Judele, preşedintele PLUS Sector 3.