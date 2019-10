Ludovic Orban spune ca se bazeaza pe 234 de voturi pentru sustinerea Guvernului sau in Parlament

Liderul PNL Ludovic Orban conteaza pe 234 de voturi pentru sustinerea Guvernului sau in Parlament, el declarand duminica seara ca, in afara celor 225 de voturi ale formatiunilor care au declarat explicit ca sustin Guvernul, mai are angajamente de vot din partea a inca cel putin 9 parlamentari, in conditiile in care sunt necesare cel putin 233.