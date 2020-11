Ludovic Orban tuna și fulgera: Este o minciuna gogonata ca vom introduce lockdown dupa 6 decembrie / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară, la România TV, că Guvernul nu va introduce un „lockdown” după 6 decembrie.

„Adversarii nostri au lansat un zvon care vad ca prinde, ca dupa 6 decembrie va fi lockdown. Este o minciuna gogonata. A fost un moment dificil, pe 7-10 zile am avut in trend de crestere ingrijorator, dar am suplimentat masurile de restrictie si rezultatele se vad (...) Economia Romaniei nu-si permite un nou lockdown. Oamenii au nevoie de un loc de muncă. Lockdown inseamna o noua cadere economica”, a declarat Ludovic Orban.