Ludovic Orban: USR se comporta ca PSD / VIDEO

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi ca este „mâhnit” de criticile USR la adresa liberalilor și la adresa șefului statului și că USR a ajuns ca PSD, afirmatiile lui Orban fiind un atac fără precedent la USR.

„Ma mahneste atitudinea pe care o au in ultima perioada. Nu am raspuns, nu voi raspunde in niciun fel acestor atitudini pe care nu le consider normale, cu atat mai mult cu cat partenerii de la USR stiu ca vrem un proiect comun de guvernare si nu face bine pentru coeziunea fortelor democratice aceasta atitudine care practic ii plaseaza umar la umar fata de PSD. Eu le-am solicitat colegilor mei sa nu raspunda la niciun fel de atac”, a declarat Orban.