Luis Figo spune ca Neymar e bun de Real Madrid: 'Nu am niciun dubiu ca Real Madrid si-ar dori sa-l aduca'

Luis Figo (46 de ani) e convins că Neymar (27 de ani) poate ajunge la Real Madrid de la PSG, chiar dacă a jucat la Barcelona.

"Trădătorul" portughez, care a plecat de pe Camp Nou pe "Santiago Bernabeu" în 2000 spune că starul brazilian ar fi un transfer perfect pentru trupa lu Zinedine Zidane şi că Real Madrid cu siguranţă şi-l doreşte, scrie mediafax.ro.

"Neymar are 27 de ani, nu cred că are nevoie de multe sfaturi din partea mea. Va fi o decizie personală şi dacă va pleca, trebuie să meargă la mai bine [...] Nu am niciun dubiu că Real Madrid şi-ar dori să-l aducă pe Neymar pentru că vor mereu cei mai buni jucători din lume. Dacă el va vrea să meargă? Nu ştiu, dar ar fi o mutare bună!", a declarat Figo.

Recent, presa din Franţa scria că Neymar şi-ar dori să plece de la PSG şi i-ar fi anunţat deja acest lucru pe şefii clubului francez.

În 2000, Figo a isterizat lumea fotbalului cu transferul său de la Barcelona la Real Madrid. "Galaticii" au plătit atunci 62 de milioane de euro, echivalentul clauzei de reziliere a portughezului, şi l-au adus pe "Santiago Bernabeu", unde a scris istorie alături de celelalte superstaruri din echipa de la începutul anilor 2000.