Luiza Melencu: “Alexandra este cu mine!” Dialogul care schimba tot ce stiai in cazul Caracal

Apar noi informatii in cazul ”Caracal”, iar ipoteza conform careia Luiza Melencu si Alexandra Macesanu sunt in viata este din ce in ce mai vehiculata. La nivel oficial, cele doua tinere nu au fost declarate decedate, iar familiile lor spera ca Gheorghe Dinca a mintit in fata anchetatorilor. Acesta a declarat ca le-a ucis pe cele doua fete, incinerandu-le, ulterior, insa – cel putin deocamdata – misterul persista.

O martora cu identitate protejata a declarat, la Romania TV, ca a vazut-o pe Luiza Melencu in Italia. Va reamintim ca patroana unui local din Napoli a declarat, la randul ei, ca a recunoscut-o pe Alexandra Macesanu dupa ce aceasta a intrat in barul ei. Luiza Melencu ar fi fost vazuta in localitatea Scauri, in apropiere de Napoli.

„Fetele nu sunt moarte! Sa nu se mai insiste pe aceasta treaba! Fetele sunt luate! Eu am vazut-o pe Luiza. Deci, Luiza sigur nu e moarta. Si ea a spus ca Alexandra e cu ea. pe Luiza. Deci, Luiza sigur nu e moarta. Si ea a spus ca Alexandra e cu ea. A zis ca Alexandra este cu ea, a zis de acea proba de sange ca a fost luata sau taiata din piciorul ei sau al Alexandrei, nu am inteles. Si ca: Pe noi cine ne-a scos din tara..” si a zis: Fii-sa!” Unde ati vazut-o pe Luiza? Am iesit de la munca, lucrez intr-un magazin si am pauza. In Scauri. Este, sa spunem asa, un mic orasel intre Napoli si Roma. Cred ca la inceputul lui septembrie. Nu mi-am dat seama, nu urmarisem cazul. Acest bar are trei trepte, probabil ca si-a dat seama ca sunt romanca. Nu inteleg… Mi-a zis: Help me! (n.red.: Ajuta-ma!)”, a declarat femeia.

DIICOT a cerut SUA sprijinul FBI pentru analizele privind ADN-ul Luizei Melencu

Surse judiciare au precizat, pentru mediafax.ro, ca procurorii DIICOT au solicitat autoritatilor din SUA sprijinul specialistilor FBI in realizarea analizelor ADN in privinta Luizei. Cererea procurorilor a fost transmisa intr-un timp foarte scurt de Ministerul Justitiei. Procurorii DIICOT au gasit, in data de 5 august, un sac cu oase si cenusa in padurea in care a indicat Gheorghe Dinca faptul ca si-a ascuns urmele.

Principalul suspect al crimelor din Caracal a sustinut, la acel moment, ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o.

