Luiza Melencu s-a despartit de iubit cu o zi inainte sa fie rapita. "Bunicul ei n-a fost de acord de la inceput cu relatia lor"

Colegii Luizei Melencu au inceput noul an scolar fara ea. Cu durere in suflet si zeci de intrebari, prietenii si familia tinerei disparute dupa ce s-a urcat la ocazie in masina lui Gheorghe Dinca, isi amintesc de ce s-a intamplat inainte de aceasta tragedie. Se pare ca, cu doar o zi inainte de disparitie, Luiza si iubitul ei, Alex, s-au despartit.

Din septembrie, Luiza trebuia sa inceapa clasa a a XII-a. La liceul din Craiova, unde copila este asteptata de colegi si profesori, este, in continuare, o atmosfera apasatoare. Prietenii si familia Luizei si-au amintit ca, chiar cu o zi inainte de disparitie, adolescenta a luat o decizie care a coplesit-o.

Luiza Melencu, copila disparuta in luna aprilie a acestui an, a avut un singur iubit: pe Alexandru. Cei doi se cunoasteau inca din copilarie, iar parintii lor legasera o prietenie in Italia, unde munceau impreuna. Luiza si Alex, in varsta de 20 de ani, erau impreuna de trei-patru luni, iar el venea in sat pentru a o vedea.

Bunicul Luizei n-a fost de acord cu relatia celor doi inca de la inceput. Luiza Melencu a luat decizia sa se desparta de el si, pentru ca acesta era plecat in Italia de pe 1 aprilie pentru a munci cu parintii la o ferma agricola, si-au spus adio prin intermediul mesajele pe Facebook.

“Ea ar fi vrut sa se vada cu el si in timpul saptamanii, dar Alex ii spunea ca nu are timp sa vina la Craiova. Stiu ca bunicul ei n-a fost de acord de la inceput cu relatia lor. In sufletul ei, avea ceva pentru el... Dar el era pe jumatate tigan, iar ea – romanca si cred ca si-a dat seama ca n-au viitor impreuna. Mi-a spus ca vrea sa se desparta de el, dar ca asteapta sa treaca ziua lui, care e pe 20 aprilie, ca sa-i spuna”, a declarat Ioana, prietena Luizei, potrivit Libertatea.

Cu o zi inainte de disparitie, Luiza si-a anuntat prietena ca s-au despartit.

“Numai ca sambata, cu o zi inainte sa dispara, m-a anuntat ca s-a despartit de el. Mi-a zis «nu mai simt eu ca trebuie sa fiu cu el». El era plecat in Italia si s-au despartit prin mesaje pe Facebook. Atunci au sters de pe Facebook si toate pozele in care erau impreuna. Mai intai ea, apoi el.”, a mai spus prietena Luizei, conform aceleasi surse.

Parintii Luizei l-au contactat pe Alex, dupa ce fata a disparut, iar tanarul de 20 de ani le-a spus ca vineri, 12 aprilie, a vorbit ultima data cu adolescenta.

“El era plecat din 1 aprilie in Italia, unde muncea impreuna cu parintii la o ferma agricola. Dar, pana sa plece in Italia, au stat doua saptamani numai impreuna.”, a completat mama Luizei.

