„Luiza traieste”. Cati bani au cerut recompensa rapitori

O alta informatie-soc a aparut in spatiul public, iar cazul ”Caracal” ramane in atentia opiniei publice. O tanara a facut declaratii incendiare la Romania TV, afirmand ca Luiza Melencu este in viata. Desi Gheorghe Dinca a afirmat in fata anchetatorilor ca a ucis-o si pe Luiza, deocamdata nu au fost decoperite indicii care sa confirme declaratia ”Monstrului din Caracal”.

Tanara respectiva a spus ca a fost amenintata dupa ce a facut dezvaluiri si a mai declarat ca este, la randul sau, o victima a lui Gheorghe Dinca. Fata si-a ascuns, initial, identitatea sub numele de Larisa, dar a decis sa se expuna public cu o fotografie si cu numele de Ramona. Tanara, care se afla in Italia, sustine ca a fost amenintata si santajata de o femeie din Arad. A fost la politie in Italia – la Brescia – pentru a depune o reclamatie, dar a fost refuzata.

„Este din Arad si are legatura cu cazul, cunoaste foarte bine cazul. Am fost sa depun declaratie si politia mi-a spus sa merg acasa si ca pot sa vin maine dimineata la noua. Sunt lucruri foarte periculoase pe care nu pot sa le spun in direct. Nu e sigur nici ca maine dimineata voi putea sa dau o declaratie. Am lasat deja o declaratie la avocatul meu in cazul in care mi se intampla ceva”, a precizat Ramona, conform evz.ro.

Recompensa uriasa pentru Luiza Melencu

Ramona a facut, totodata, si un anunt surprinzator. Tanara ofera recompensa titluri de proprietate in valoare de 500.000 de euro celui care o va aduce vie pe Luiza, fata data disparuta in luna aprilie, la Caracal.

„Va spun eu ce vor persoanele care o au pe Luiza in mana. Vor o recompensa. Institutiile romanesti, daca ar pune o suma de bani in schimbul fetei, ei au spus ca le dau fata. Ei au invatat-o pe Luiza sa nu vorbeasca. In momentul in care ii dau drumul o sa o lase intr-un loc si sa nu spuna numic, pentru ca daca vorbeste, ii omoara toata familia”, a declarat Ramona.

Acuzatii grave la adresa lui Gheorghe Dinca

Ramona a declarat ca este o victima a lui Gheorghe Dinca, acesta facilitandu-i plecarea in Italia si ”integrand-o” intr-o retea de prostitutie. Tototdata, Ramona o acuza si pe fiica lui Gheorghe Dinca, spunand ca aceasta era, la randul ei, implicata in traficul de persoane.

„Am ajuns in Italia in anul 2002. Daniela si tatal ei au contribuit pentru distrugerea viitorului meu. Contributia lor concreta a fost aceea de a promite un loc de munca. M-a trimis intr-un calvar, intr-un infern, intr-un loc in care nu doresc la nimeni sa ajunga. M-au convins incercand sa imi arate ca o femeie poate castiga mai mult si ca pot oferi un viitor familiei. Fac parte dintr-o familie extrem de saraca. Nu s-a uitat nimeni la mine cand am iesit din tara, eu nu am aratat niciun act. A coborat din masina soferul care era. A aratat el actele si ale mele si ale fetei care era cu mine. Nu a venit nimeni la masina sa ne vada. Amandoua eram pentru prostitutie. Eram minore. Cu o saptamana inainte am castigat premiul de frumusete la concursul de la noi din oras”, a precizat Ramona, potrivit romaniatv.net.

