„Luiza vine acasa! Asteptati si o sa vedeti!”. Familia Luizei Melencu a primit cea mai buna veste din ultimele luni!

O informatie de ultima ora le da sperante apropiatilor Luizei Melencu. Un personaj mai putin cunoscut afirma ca tanara se va intoarce in curand acasa.

„Am curaj sa garantez cu viata mea ca Luiza nu e moarta. Eu sunt la puscarie si sunt din Caracal”, scrie barbatul, conform antena3.ro.

„Eu am avut o prietenie mai departata cu el (Gheorghe Dinca -n.red.). Ii mai vindeam cabluri de cupru si bormasini. M-am dus pe la el prin curte, o stiu si pe fata lui Daniela. Ultima data am fost in 2014 pe acolo.

Va rog din inima nu ma bagati pe mine in acest incident ca nu vreau sa fiu luat pe la DIICOT, dar asteptati ca Luiza va veni acasa”, a mai scris el.

