Lumea a luat-o razna! Un asistent și-a ucis iubita doctorița pentru ca i-ar fi dat coronavirus!

Antonio De Pace si-a omorat iubita dupa ce aceasta l-ar fi infectat cu coronavirus, dupa cum sustine chiar el. Barbatul in varsta de 28 de ani, din Italia, a sunat la politie pentru a marturisi ca si-a omorat iubita, Lorena Quaranta, in varsta de 27 de ani, la doar cateva zile dupa ce a postat o poza pentru a o felicita pentru absolvire, scrie The Sun.