Lumea a ras de un gunoier care se uita la o vitrina cu bijuterii. Si-au batut joc de el si au postat imagini pe net. Ce s-a intamplat dupa cateva ore

gunoieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 65 de ani din Bangladesh, care lucra la serviciul de salubritate in Arabia Saudita, a fost batjocorit de trecatorii de pe o strada luxoasa care l-au fotografiat si filmat in timp ce se uita la bijuteriile dintr-o vitrina. Imaginea cu Nazer al-Islam Abdul Karim in fata magazinului de lux a fost postata pe internet alaturi de un mesaj batjocoritor: "Omul acesta ar trebui sa se uite la o pubela de gunoi!" Intamplarea a luat insa o intosatura favorabila pentru sarmanul batran. Impresionati de povestea lui, mai multe persoane au inceput sa-i trimita daruri omului. Batranul a primit bijuterii de aur, un iPhone si bani si cadourile continua sa curga. Daca ti-a placut ar ...