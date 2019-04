Lumea admira pentru prima oara o gaura neagra

O porţiune rotundă întunecată în mijlocul unui disc strălucitor - o echipă de oameni de ştiinţă a dezvăluit miercuri, pentru prima oară în Istorie, adevărata imagine a unei găuri negre, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Prezentat în şase conferinţe de presă în întreaga lume, primul monstru cosmic care s-a lăsat capturat a fost surprins în centrul galaxiei M87, la aproximativ 50 de milioane de ani-lumină de Terra. 'We now know that a black hole that weighs 6.5 billion times more than our sun does exist in the center of M87': Scientists reveal first-ever image of black hole https://t.co/KOZ8EU3YAr pic.twitter.com/Hm62JYSO2V (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — Reuters Top News (@Reuters) April 10, 2019 ”O distanţă pe care dacă abia ne-o putem imagina”, recunoaşte cercetătorul francez Frédéric Gueth, un astronom în cadrul CNRS şi adjunct al directorului Institutului de radioastronomie milimetrică (IRAM), partener de cercetare. Autorii acestei magnifice aventuri ştiinţifice fac parte dintr-o colaborare internaţională intitulată Event Horizon Telescope (EHT), alcătuită din aproximativ zece radiotelescoape şi observatoare, repartizate pe tot globul, din Europa şi până în sud, trecând prin Chile şi Hawaii. Combinarea acestor instrumente ca şi cum ar fi mici fragmente ale unei oglinzi uriaşe le-a permis astronomilor să dispună, în timpul câtorva observaţii, de un telesop virtual de mărimea Terrei, cu care ”am putea citi, de la New York, un ziar deschis la Paris”, precizează cercetătorul. ”N-AŞ FI CREZUT CĂ AM SĂ VĂD VREODATĂ UNA” Fotografia găurii negre, cercetată de ...