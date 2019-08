Luna a fost contaminata cu „ursi de apa"

tardigrade google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna aprilie a acestui an, sonda spatiala israeliana Beresheet s-a prabusit pe suprafata Lunii, aceasta lasand in urma fragmentele sale deteriorate si, mai important, cateva mii de tardigrade, noteaza Futurism. Tardigradele sunt cunoscute si sub numele de „ursi de apa", fiind considerate a fi cele mai rezistente animale de pe planeta, oamenii de stiinta descoperidu-le la 4.000 pe metri adancime sau in Muntii Himalaya. Unele rapoarte arata ca acestia traiesc chiar si pe exteriorul Statiei Spatiale Internationale. Asta ar putea insemna ca, tehnic, exista viata pe Luna, precizarea fiind ca oamenii au pus-o acolo. 10 idei care te vor ajuta sa devii FERICIT Oamenii de stiinta care ...