Luna Noua in Gemeni, in horoscopul lunii iunie - noroc pentru zodii

Luna Noua in Gemeni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna Noua in Gemeni este evenimentul astral care se perfecteaza in horoscopul lunii iunie, chiar din primele zile. Luna Noua in Gemeni inseamna noroc la bani si noroc de dragoste pentru zodii. Luna Noua in Gemeni are loc pe data de 3 iunie si prezinta aspecte importante in horoscopul zilei, dar si cel al lunii. Este vorba despre faptul ca in harta astrologica a lunii iunie 2019 se indica posibilitati majore de cresterea finantelor, dar si imbunatatirea situatiei pe plan afectiv. Astrologii spun ca Luna Noua in Gemeni ce se formeaza pe 3 iunie 2019 se alatura stelei fixe, Aldebaran, sub semnul Taurului. Aceasta stea este importanta deoarce ofera o cantitate mare de energie si curaj, pentru ca nati ...