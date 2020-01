Luna Sanatatii Mintale, la Constanta. "Sa inlaturam stigmatul bolilor mintale" (galerie foto)

În aceste momente, la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța, se desfășoară o conferință de presă pe tema „Luna Sănătății Mintale”.Alături de conducerea SCJU, la conferință participă noul medic șef al Secției Clinice Psihiatrie, Dr., din partea DSP, Dr.și cms. șef, șef CRPECA CTA.Luna ianuarie este Luna Sănătății Mintale. În Europa, 11 din 20 de persoane suferă de depresie in vreme ce, in tara noastra, 5% din populatie suferea de depresie în 2017 iar consumul oricărui drog ilicit prezintă prevalențe de două ori mai mari în rândul tinerilor (grupa de vârstă 15-34 ani), față de cele înregistrate în randul populației generale.Directorul medicalanunță că Spitalul Județean este implicat direct în campania coordonată de către DSP Constanța.Loti Popescu a luat cuvântul, din partea DSP Constanța. „Vor fi teme mai largi. În februarie anunțăm ca va urma luna bolilor reproductive. Am ales pentru ianuarie cateva teme de discuție - depresia, autismul și Alzheimer. M-am uitat pe câteva statistici și am văzut comparații din 1997 până în 2017, având o incidență în creștere. Stresul este un factor declanșator pentru toate cele enumerate".„Mai sunt factori legați de genetică, de mutații. Anul acesta, în mod special, ne concentrăm pe aceste trei subiecte. Nu sunt subiectul serviciilor de psihiatrie. Când cineva are depresie, sunt afectați și cei din jurul persoanei, dar și comunitatea. Un copil cu autism este o problemă în familie. Iar despre cei cu boala Alzheimer se vorbește prea puțin", a mai precizat Loti Popescu.„Sunt multi oameni bolnavi de boala alzheimer. exista motive anatomice despre care nu se vorbeste. el nu doar uita, poate avea si afectiuni motorii, nu doar cognitive. un bolnav de alzheimer necesita cel putin 5 sau 10 persoane din jurul lui sa se implice. includerea lor in servicii de specialitate face si mai multe pentru el”, a declarat Loti Popescu.„Depresia - avem momente cu toții de tristete, dar ar fi grav sa fim cu toții depresivi", a încheiat Loti Popescu.Conform statisticilor, 1 din 20 de persoane suferă în prezent de depresie în Europa. În România, în anul 2014, 1,5% din populație suferea de depresie, iar în anul 2017 procentul a crescut la 5%.Camelia Panțu, de la Psihiatrie: „Eu sunt numită de pe 1 august, cu delegație. Vă anunț că se lucrează la reabilitare și vom avea o altă culoare. În oraș se vehiculeaza diverse povești, toate neadevărate despre secția de Psihiatrie".„Pe anul 2019, am avut 3.163 de consultații psihiatrice. Am internat 1.569 de pacienți. 77 de pacienți au venit din alte spitale. Pot veni direct oamenii și cu bilet de trimitere sau la cererea autorităților. Internarea nevoluntară este cea mai mare provocare. Suntem datori ca în 24 de ore să convocăm Comisia de internări nevoluntare și un judecător decide asta. Am efectuat 239 de consultații intersecții", a mai precizat Camelia Panțu.