LUNEA NEAGRA - Liviu Dragnea, un nou termen in procesul angajarilor fictive de la DGASPC

ÎCCJ ia în discuţie, luni, dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, după ce procurorii au cerut completului sesizarea CCR cu două excepții de neconstituționalitate, iar instanța a decis să le acorde avocaților timp să își pregătească apărarea, conform Mediafax.

Judecătorii au anunțat că termenul de pe 20 mai ar putea fi ultimul.

La termenul din 15 aprilie, Liviu Dragnea a dat o declaraţie în sala de judecată, susținând că este total nevinovat. "Sunt total nevinovat. Nu am avut cunoştinţă că doamna Botorogeanu (Adriana Botorogeanu, n.r.) şi Stoica (Anisia, n.r.) nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus că aceste două salariate nu se prezintă la locul de muncă. Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni asupra nimănui pentru a le menţine pe cele două în funcţie. Nu sunt de acord cu afirmaţiile din motivarea de la fond că aş fi minimalizat nişte atribuţii. Nu am coordonat sau controlat DGASPC Teleorman, care nu se afla în subordinea mea ci a Consiliului Judeţea, potrivit legii. Atribuţiile de coordonare directă le aveau colegiul director şi secretarul judeţului”, a declarat Liviu Dragnea, în faţa magistraţilor.

Totodată, avocații inculpaților au cerut amânarea pentru a aștepta decizia Curții Constituționale pe sesizarea lui Florin Iordache privind nelegalitatea completurilor de 3 judecători.

În plus, procurorul a ridicat două excepţii de neconstituţionalitate și a cerut sesizarea Curții Constituționale.

Dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de 5 judecători.

Completul care îl judecă pe Dragnea este format din judecătoarele Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana şi Popa Rodica Aida.

Între timp, unul dintre judecători, Luciana Mera, a solicitat pensionarea, iar cererea i-a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii începând cu data de 1 iunie.