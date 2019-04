Lungmetraje de Jarmusch, Almodovar, frații Dardenne, Ken Loach, Porumboiu au fost incluse in competiție la Cannes 2019

Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre și Luc Dardenne, Ken Loach și Corneliu Porumboiu au fost incluse în competiția pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediția de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat, joi, organizatorii evenimentului, scrie Mediafax.

Pierre Lescure, președintele Festivalului de la Cannes, și Thierry Frémaux, directorul artistic, au prezentat, joi, selecția oficială a celei de-a 72-a ediții a manifestării, care va avea loc între 14 și 25 mai.

Filmul care va fi prezentat în deschiderea festivalului și care a fost inclus și în competiție este "The Dead Don’t Die", de Jim Jarmusch.

Din competiția pentru prestigiosul premiu Palme d'Or mai fac parte următoarele pelicule:

"Pain and Glory", de Pedro Almodovar

"The Traitor", de Marco Bellocchio

"The Wild Goose Lake", de Diao Yinan

"Parasite", de Bong Joon-ho

"Young Ahmed", de Jean-Pierre Dardenne și Luc Dardenne

"Oh Mercy!", Arnaud Desplechin

"Atlantique", de Mati Diop

"Matthias and Maxime", de Xavier Dolan

"Little Joe", de Jessica Hausner

"Sorry We Missed You", de Ken Loach

"Les Miserables", de Ladj Ly

"A Hidden Life", de Terrence Malick

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho și Juliano Dornelles

"La Gomerra/ The Whistlers", de Corneliu Porumboiu

"Frankie", de Ira Sachs

"Portrait of a Lady on Fire", de Céline Sciamma

"It Must Be Heaven", de Elia Suleiman

"Sibyl", de Justine Triet