Lungmetrajele 'Amadeus', 'Platoon' si 'Purple Rain', incluse in National Film Registry

Lungmetrajele „Amadeus”, regizat de Miloš Forman, „Platoon”, de Oliver Stone, şi „Purple Rain”, de Albert Magnoli, se numără între cele 25 de producţii incluse anul acesta în National Film Registry, arhivă administrată de Biblioteca Congresului din Statele Unite, scrie news.ro.

Cele 25 de filme vor fi conservate conform prevederilor Legii naţionale de conservare a filmelor. Criteriul de selecţie îl reprezintă semnificaţia culturală, istorică sau estetică a filmelor.

Odată cu includerea acestor 25 de titluri, numărul total al filmelor din National Registry este de 775.

Producţiile selectate anul acesta au fost realizate între 1903 şi 2003, de la imagini cu migranţi ajuns pe Insula Ellis în 1903 la documentarul „Fog of War” din 2003, în care fostul secretar al apărării Robert McNamara îşi reevaluează rolul în armata americană şi politica externă.

Şapte dintre aceste 25 de filme sunt regizate de femei: Kimberly Peirce - „Boys Don’t Cry” (1999), Greta Schiller - documentarul „Before Stonewall” (1984), Claudia Weill - „Girlfriends” (1978), Gunvor Nelson - „My Name is Oona” (1969), Madeline Anderson - „I Am Somebody” (1970), considerat primul documentar despre drepturile civile realizat de o femeie de culoare, Elaine May - „A New Leaf” (1971), care a fost prima femeie care a scris, regizat şi interpretat rolul principal într-un lungmetraj al unui studio american important, Patricia Cardoso - „Real Women Have Curves” (2002).

Filmele trebuie să aibă cel puţin 10 ani vechime pentru a fi eligibile.

Congresul american a înfiinţat această arhivă în 1988 prin adoptarea Legii naţionale de conservare a filmelor, prin care a cerut Bibliotecii Congresului din Washington să aleagă şi să conserve filme care sunt semnificative din punct de vedere cultural, istoric şi estetic. De atunci, în fiecare an, în luna decembrie, National Film Registry se îmbogăţeşte cu 25 de pelicule.

Lista titlurilor incluse în 2019 în National Film Registry (în ordine alfabetică):

1. Amadeus (1984)

2. Becky Sharp (1935)

3. Before Stonewall (1984)

4. Body and Soul (1925)

5. Boys Don’t Cry (1999)

6. Clerks (1994)

7. Coal Miner’s Daughter (1980)

8. Emigrants Landing at Ellis Island (1903)

9. Employees Entrance (1933)

10. Fog of War (2003)

11. Gaslight (1944)

12. George Washington Carver at Tuskegee Institute (1937)

13. Girlfriends (1978)

14. I Am Somebody (1970)

15. Last Waltz, The (1978)

16. My Name Is Oona (1969)

17. A New Leaf (1971)

18. Old Yeller (1957)

19. The Phenix City Story (1955)

20. Platoon (1986)

21. Purple Rain (1984)

22. Real Women Have Curves (2002)

23. She’s Gotta Have It (1986)

24. Sleeping Beauty (1959)

25. Zoot Suit (1981)