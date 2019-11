Lungmetrajul 'Frozen 2', debut record pentru o animatie

Lungmetrajul „Frozen 2” a debutat în box office-ul nord-american de weekend cu încasări de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animaţie lansată în luna noiembrie, scrie news.ro.

Debutul „Frozen 2” este al treilea cel mai bun pentru un film de animaţie, după „Incredibles 2”, cu 182 de milioane de dolari, şi „Finding Dory”, cu 135 de milioane de dolari, potrivit Variety. În plus, reprezintă cel mai bun weekend de debut înregistrat vreodată de Walt Disney Animation şi este singura animaţie care a înregistrat încasări de peste 100 de milioane de dolari în afara verii.

La nivel internaţional, „Frozen 2” a generat încasări de 223 de milioane de dolari. Astfel că totalul, la nivel global, este de 350 de milioane de dolari. Este aşteptat ca „Frozen 2” să fie a şasea producţie Disney care depăşeşte 1 miliard de dolari încasări anul acesta.

Filmul „Frozen” a fost lansat în 2013, iar în primele cinci zile a generat încasări de 93 de milioane de dolari.

Lungmetrajul „Ford v Ferrari”, regizat de James Mangold, cu Matt Damon şi Christian Bale în distribuţie, a coborât un loc în top, clasându-se pe poziţia secundă. În al doilea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 16 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Filmul biografic „A Beautiful Day in the Neighborhood”, cu Tom Hanks în rolul vedetei de televiziune Fred Rogers, a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 13,5 milioane de dolari. Lungmetrajul inspirat de articolul „Can You Say… Hero?”, scris de jurnalistul Tom Junod, este regizat de Marielle Heller, cunoscută pentru „Can You Ever Forgive Me?”.

Thrillerul „21 Bridges”, cu Chadwick Boseman în rol principal, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 9,3 milioane de dolari.

Filmul de acţiune „Midway”, cu Woody Harrelson în distribuţie, a coborât trei poziţii, până pe cinci. În al treilea weekend de la debut, a generat încasări de 4,7 milioane de dolari.

Comedia „Playing With Fire”, regizată de Andy Fickman, s-a clasat pe şase, în coborâre două locuri, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 4,6 milioane de dolari.

„The Good Liar”, regizat de BillCondon, cu Ian McKellen şi Helen Mirren în distribuţie, s-a menţinut pe locul al şaptelea în top, cu încasări de 3,37 de milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.

„Charlie’s Angels”, scris şi regizat de Elizabeth Banks, cu Kristen Stewart, Naomi Scott şi Ella Balinska în distribuţie, a coborât cinci locuri, până pe opt. Filmul de acţiune a generat, în al doilea weekend de la premieră, încasări de 3,17 milioane de dolari.

Filmul romantic „Last Christmas”, cu Emilia Clarke, Henry Golding şi Emma Thompson în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a noua, în coborâre patru locuri. În al treilea weekend, el a generat încasări de 3 milioane de dolari.

„Joker” al lui Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rol principal, s-a clasat pe zece, în coborâre două poziţii, după ce, în al optulea weekend de la premieră, a generat încasări de 2,8 milioane de dolari.