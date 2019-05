Lungmetrajul „John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, debut pe primul loc in box office-ul nord-american

John Wick google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lungmetrajul „John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, cu Keanu Reeves si Halle Berry in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american cu incasari de peste 55 de milioane de dolari, devansand astfel „Avengers: Endgame”. Cel de-al treilea film al francizei „John Wick” este regizat de Chad Stahelski, iar scenariul este semnat de Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins si Marc Abrams. Face furori pe Netflix. Tu ai vazut The Wandering Earth? Filmul il gaseste pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) intr-o noua noua situatie la limita imposibilului: viata lui costa acum 14 milioane de dolari, astfel ca o armata de vanatori de recompense este pe urme ...