Lungmetrajul `Jojo Rabbit` a primit OSCARUL pentru cel mai bun scenariu adaptat

Lungmetrajul "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "The Irishman", "Joker", "Little Women", "Two Popes".

Marele favorit părea însă a fi "Jojo Rabbit", de Taika Waiti, după ce a primit premiile Sindicatului scenariștilor americani și BAFTA.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat i-a revenit producţiei "BlacKkKlansman".