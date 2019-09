Lungmetrajul „Joker”, cu Joaquin Phoenix in rol principal, in cinematografele romanesti din 4 octombrie 

Joker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, va rula in cinematografele romanesti din 4 octombrie. Productia Warner Bros. Pictures, premiata anul acesta la Venetia cu Leul de Aur, ii are in distributie pe Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Shea Whigham si Brett Cullen. Cu o viziune complexa, Phillips exploreaza traiectoria lui Arthur Fleck (Phoenix), un individ ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibila si fascinanta, care nu poate fi inclus unui stereotip. Lista castigatorilor de la Festivalului de Film din Venetia: peliculele care au impresionat juriul Juriul competitiei Festivalului de la Venetia a spus despre film c ...