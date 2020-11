Lungmetrajul 'La trinchera infinita', recompensat cu doua premii Goya, este propunerea Spaniei pentru premiile Oscar 2021

Lungmetrajul „La trinchera infinita”, regizat de Jon Garaño, Aitor Arregi şi José Mari Goenaga, recompensat cu două premii Goya la gala de anul acesta, este propunerea Spaniei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021.

Academia spaniolă de film l-a ales dintre trei finalişti. În cursă au mai fost „El hoyo” şi „O que arde”, potrivit news.ro.

„La trinchera infinita” s-a impus la categoria „cea mai bun actriţă” (Belén Cuesta) şi „cel mai bun sunet” la premiile Goya 2020.

Cineaştii, cunoscuţi şi pentru „Loreak” şi „Handia”, au fost recompensaţi anul trecut cu premii pentru regia şi scenariul acestui film la Festivalul de la San Sebastián.

„La trinchera infinita”, cu Antonio de la Torre în rol principal, este, după cum spun regizorii, „o alegorie a fricii” unui bărbat ascuns de teama represiunii franchiste în pereţii casei sale timp de 30 de ani.

Spania a fost anul acesta reprezentată în categioria „lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar de filmul „Dolor y gloria” al lui Pedro Almodóvar. Protagonistul, Antonio Banderas, a fost de asemenea nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol principal”.

Între ţările care şi-au mai anunţat propunerile se numără Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.