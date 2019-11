Luni se voteaza in parlament guvernul PNL. Orban: In ciuda boicotului, am incredere ca vom reusi

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca are incredere ca, in ciuda "boicotului" pe care-l anunta PSD, Guvernul va fi investit in cursul zilei de luni. Orban a anuntat ca a discutat cu liderii tuturor partidelor care sustin Guvernul pentru a se mobiliza si a putea sa treaca peste orice "subterfugiu procedural".