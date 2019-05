Lupta acerba in opozitie. PNL nu s-a inteles cu USR

Barna Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderii PNL si USR s-au intalnit, in aceasta dimineata, pentru a negocia sustinerea unui candidat comun la sefia Camerei Deputatilor. Surse din interiorul celor doua partide au precizat ca nu s-a ajuns la niciun rezultat pentru ca au realizat ca nu reusesc sa obtina o majoritate in Camera Deputatilor. Lovitura pentru liberali. Si-a demisia dupa ce a castigat alegerile De asemenea, cei de la PNL au incercat o discutie si cu UDMR. Maghiarii le-au transmis ca ii vor sustine, daca vor obtine sprijinul tuturor partidelor de opozitie. Totodata, negocierile cu Victor Ponta s-au impotmolit pentru ca acesta negociaza in paralel cu PSD pentru sefia Camerei Deputatilor. Pe cale de consecinta, PNL si USR vor merge c ...