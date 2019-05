"Lupta anului" in boxul mondial a fost amanata: Wilder, acuzat ca fuge de Joshua si Fury

Lupta anului in boxul mondial a fost amanata dupa ce Deontay Wilder, campionul mondial WBC la categoria grea, a anuntat ca urmatorul sau meci va fi o revansa cu Luis Ortiz. Asta inseamna ca o potentiala confrutare cu Anthony Joshua sau Tyson Fury este amanata, fiind greu de crezut ca poate avea loc in acest an.