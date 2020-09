Lupta "bara la bara" pentru flotanti, intr-o comuna din Bihor. Candidatul PSD: "jumatate sunt ai liberalilor si jumatate sunt ai mei"

Politistii au deschis un dosar penal pentru mita electorala in comuna Sarbi din judetul Bihor, cea in care in care primarul PSD a recunoscut deschis ca si-a "facut" flotanti. "Din acestia 400 de flotanti, jumatate sunt ai liberalilor si jumatate sunt ai mei. Suntem cam bara la bara", a declarat candidatul social-democrat.