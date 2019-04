Lupta dintre Jarrell Miller și Anthony Joshua a fost anulata - Pugilistul american a fost depistat pozitiv la un contro anti-doping

Pugilistul american Jarrell Miller a fost depistat pozitiv, astfel că lupta sa cu britanicul Anthony Joshua, deţinătorul centurilor WBA, IBF, WBO and IBO, programată la 1 iunie, la New York, la categoria grea, a fost anulată.

Potrvit ESPN, Miller a fost depistat pozitiv cu substanţa GW1516, care îmbunătăţeşte rezistenţa şi îi ajută pe sportivi să ardă grăsimile. În urma acestui test, Comisia de sport a statului New York a refuzat să-i acorde lui Miller licenţa pentru lupta cu Joshua.

ESPN a notat că Miller a fost depistat pozitiv şi la un al doilea test antidoping, cu o altă susbstanţă, un hormon de creştere, dar informaţia nu a fost deocamdată confirmată.

Americanul de 30 de ani se apără, susţinând că nu a luat nicio substanţă interzisă şi că va cere testarea probei B.

"Nu am luat niciodată cu bună ştiinţă nicio substabţă interzisă şi când am aflat vestea am fost total şocat. Echipa mea şi cu mine susţinem integritatea, decenţa şi onestitatea şi, împreună, vom continua să luptă cu tot ce avem la dispoziţie. Nu credeţi tot ce vedeţi şi auziţi. Faptele vor ieşi la iveală şi voi fi răzbunat. Nu am nimic de ascuns şi adevărul va ieşi la iveală", a scris Miller, pe Instagram.

Între timp, Eddie Hearn, promotorul lui Anthony Joshua, a anunţat că lupta cu Miller a fost anulată, iar săptămâna viitoare va fi anunţat noul adversar al pugilistului britanic de 29 de ani.