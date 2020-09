Lupta pe pensii continua. PSD a reintrodus majorarea cu 40% la rectificarea bugetara

PSD a reintrodus în lege prevederea potrivit căreia pensiile ar urma să crească în acest an cu 40%, potrivit unui amendament adoptat de Comisiile reunite pentru Muncă din Camera Deputaților și Senat. Amendamentul a fost depus de grupul PSD și adoptat de comisia condusă de Adrian Solomon (PSD). Amendamentul a fost depus la ordonanța de […] The post Lupta pe pensii continuă. PSD a reintrodus majorarea cu 40% la rectificarea bugetară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.