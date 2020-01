Luptatoarea de taekwondo Kimia Alizadeh fuge din Iran și se stabilește in Europa

Luptătoarea de taekwondo Kimia Alizadeh a decis să-și părăsească țara natală, Iran, și să se mute în Europa. Sportiva a pus deczia pe seama faptului că sistemul politic de la Teheran nu o ajută pe ea sau pe colegii ei, politicienii folosind sportul doar pe post de promovare, potrivit Mediafax.

Kimia Alizadeh este singura femeie din Iran care a obținut o medalie la Jocurile Olimpice. În 2016, ea a terminat pe locul 3 competiția de taekwondo. „Sunt una dintre milioanele de femei oprimate în Iran, cu care autoritățile s-au jucat timp de ani de zile.

Mă îmbrăcam cu ce-mi spuneau ei să mă îmbrac. Repetam tot ce-mi spuneau ei să repet. Niciuna dintre noi nu contează pentru ei.” , a scris sportiva pe Instagram, care a transmis un mesaj extrem de dur politicienilor din Iran:

„Nu vreau să stau la aceeași masă cu ipocrizia, minciunile, injustiția și lingușeala. Spiritul meu nu se potrivește cu legăturile economice murdare și cu lobby-urile politice din Iran. Îmi doresc siguranță și o viață fericită și sănătoasă. Rămân însă o fiică a Iranului oriunde mă duc.” .

Kimia Alizadeh este calificată și la Jocurile Olimpice din acest an, din Japonia, și vrea să participe, dar nu sub steagul Iranului. Rămâne de văzut cum vor gestiona oficialii competiției această situației, dar una dintre variante ar fi ca sportiva să evolueze sub steag neutru.