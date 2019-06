Cosmin Dusa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul luptator MMA Cosmin Dusa a murit la un spital din Chisinau, dupa ce tanarul de 29 de ani ar fi fost gasit in coma, in camera de hotel unde era cazat. Cauzele care au dus la moartea sportivului sunt inca necunoscute, iar membrii familiei au anuntat ca trupul sau va fi adus miercuri la Alba. Luptatorul de MMA Cosmin Dusa a murit. Sportivul a fost gasit in coma, in camera de hotel Luptatorul MMA Cosmin Dusa a murit la Chisinau, dupa ce a fost gasit in coma, in camera de hotel. Tanarul avea un palmares impresionant, printre care turneul RXF si Eagles Fighting Championship. "Sincere condoleante familiei, prietenilor si sustinatorilor lui Cosmin Dusa, un brav luptator care urma sa se lupte in ...