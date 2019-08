Luxemburgul ar putea legaliza canabisul

Luxemburg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul stat din Europa care ar putea legaliza productia si consumul de canabis in scop recreational este Luxemburg, tara fondatoare a UE. Intr-un interviu acordat Politico, ministrul Sanatatii din Luxemburg, Etienne Schneider, spune ca un proiect de lege in acest sens va fi prezentat in Parlament la toamna. „Interzicerea unor produse nu a facut decat ca acestea sa fie mai atractive pentru tineri“, a zis ministrul. O tornada a smuls bucati din acoperisul cladirilor. Sase persoane au fost ranite, iar pagubele sunt uriase - VIDEO In prezent, Luxemburgul permite folosirea canabisului in scop medicinal si nu penalizeaza detinerea unei cantitati mici de acest drog usor. Daca ti-a placu ...