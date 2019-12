Mașina in flacari pe autostrada București-Ploiești. Traficul se desfașoara ingreunat

O mașină a luat foc, luni, pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 8, în zona localității Voluntari. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulația rutieră se desfășoară îngreunat pe sensul către Ploiești. Conform unui comunicat de presă al Inspectoratul General al Poliţiei Române, incendiul a fost lichidat, evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul The post Mașină în flăcări pe autostrada București-Ploiești. Traficul se desfășoară îngreunat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.