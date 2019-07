google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cand lumea si pamantul, iubirea genereaza batai de cap si incurcaturi, caci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. In cea mai mare parte a situatiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvari. Pentru asta exista Adela, gata sa te asculte si sa te ajute sa vezi lucrurile mai clar. Buna Adela, Ma numesc Alina, sunt casatorita si am 2 copii. Problema mea consta in faptul ca m-am indragostit de cine nu trebuie si nu stiu cum sa gestionez situatia in care ma aflu! Ca sa incep cu inceputul, am locuit in SUA timp de 6 ani, impreuna cu sotul si copiii, de circa un an am revenit in tara, insa doar eu si copiii. Aici, in Romania, m-am indragostit de cumnatul meu, sotul surorii sotului meu. Imi ...