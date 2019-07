Militarul Silviu Gabriel Ciolan, din orasul Targoviste, urma sa se casatoreasca cu iubita lui, Georgiana, insa cu scurt timp inainte, cei doi au aflat ca tanara sufera de cancer osos.

Postarea prin care Silviu cere ajutorul colegilor sai din Ministerul Apararii a devenit virala. “Va salut dragi camarazi! Ma numesc Ciolan Silviu Gabriel, lucrez in cadrul MApN de ceva timp. Am nevoie de ajutorul dumneavoastra. Anul viitor pe 19 septembrie urmeaza sa ma casatoresc. Din pacate, incepind cu luna februarie, logodnica mea a inceput sa simta o mica durere la piciorul stang. Dupa cateva investigatii, internari, analize si un prim diagnostic gresit, am aflat ca are cancer. Osteosarcom pe numele lui, la genunchiul stang, cu celule canceroase pana la sold. Abia in luna iunie a inceput chimioterapia la IOB.

Un ultim RMN efectuat cu doua zile inainte de inceperea tratamentului, ni s-a spus ca are o suspiciune si la piciorul drep, pe femur, de 3 mm. Operatia se va efectua intr-o clinica specializata din Viena. Costurile se ridica peste 50 mii euro in conditiile in care tumoarea avea 5/3 cm. Acum are 16/10 cm. Cu doua imprumuturi, unul facut de mine si unul de sora ei, abia strangem aproape… 30 mii euro. Tot tesutul mancat va fi extirpat si inlocuit cu o proteza, in cel mai fericit caz.

In cel mai rau, i se poate amputa piciorul… se poate pierde lupta…. Eu am 29 de ani, ea implineste 24 luna aceasta. Nu a apucat nici macar sa isi termine lucrarea de dizertatie, pe care ar fi trebuit sa o prezinte saptamana aceasta. Cu sufletul plin de speranta si dragoste pentru iubita mea, va rog pe voi dragi camarazi sa ne ajutati sa mai strangem 20.000 de euro pentru salvarea Georgianei”

CONT BCR Ciolan Silviu Gabriel

IBAN : RO24RNCB0133145990540001

