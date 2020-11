Maști neconforme vandute la pachet cu cele bune: prejudiciul se ridica la aproximativ 120.000 de euro doar la Timișoara

Un număr de 12.000 de măşti neconforme, dintr-un lot de 25.000, au fost depistate la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş” din Timişoara, managerul unităţii medicale, medicul Cristian Oancea, sesizând Poliţia şi Direcţia de Sănătate Publică, relatează News.ro.

Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase "Victor Babeş” din Timişoara, a declarat pentru News.ro că prejudiciul cauzat spitalului se ridică la aproximativ 120.000 de euro, bani pe care unitatea i-a plătit pentru a achiziţiona aceste măşti.

"Le-am retras de pe secţii. Vorbim de măşti FFP 3, o anumită marcă, cărora efectiv le pica filtrul care era aplicat pe ele. Aceste măşti au fost cumpărate prin achiziţie, de spitalul nostru, aveau toate certificatele în conformitate. Am luat legătura cu distribuitorii care ne-au asigurat de toată buna lor credinţă şi că sunt la dispoziţia autorităţilor, dar din nefericire, din 25.000 de măşti să ai 12.000 de măşti neconforme înseamnă efectiv crimă. Nu poţi să pui oamenii să poarte măşti neconforme, să intre în zona roşie cu aceste măşti prin care, practic, inhalezi tot aerul contaminat cu SARS CoV-2 şi după aceea să mai ai pretenţia ca personalul medical să fie sănătos. Cine face acest gen de lucru face o crimă la adresa personalului medical. Vorbim de crimă. Practic, erau amestecate măşti bune cu măşti care nu erau conforme”, a declarat medicul Cristian Oancea.

Reprezentanţii unităţii medicale au anunţat imediat autorităţile.

"Noi am înştiinţat imediat pe grupul de urgenţă organizat la nivelul judeţului, am înştiinţat Poliţia şi DSP care, la rândul lor, au trimis mai departe avertismentul. Am înştiinţat inclusiv distribuitorii pentru că, unde au mai vândut, să le retragă şi am sesizat ca o parte din măşti erau conforme, dar cealaltă parte, jumătate din măşti, erau neconforme. Practic, erau amestecate măşti bune cu măşti care nu erau conforme”, a adaugat Oancea.

Cristian Oancea a explicat că, având în vedere specificul spitalului pe care îl conduce, aici s-au folosit astfel de măşti şi înainte de pandemia de coronavirus, astfel că personalul poate identifica rapid masca neconformă.

"Din fericire, personalul nostru, noi, utilizând foarte des şi de foarte mult timp aceste materiale de protecţie, ne-am putut da seama, pentru că acel filtru cade, se dezlipea foarte repede. Dar e greu de verificat dacă materialul este conform sau nu, pentru că aproximativ toate arată la fel. Nu ştiu, ar trebui să fie o autoritate care să verifice aceste produse”, a adăugat Oancea.

La nivel naţional a fost emisă o alertă conform căreia pe piaţă au ajuns la vânzare măşti care nu sunt certificate de nicio autoritate. Acestea nu prezintă marcajul CE, care să ateste faptul că produsul este certificat de o autoritate recunoscută pe plan european.

ANPC a retras, recent, de la vânzare, peste 31 de milioane de măşti de protecţie, după ce, în urma controalelor, au fost constatate deficienţe la ele.